Ирина Безрукова чуть не умерла в Таиланде

Актриса подхватила тропическую лихорадку, от которой нет лечения

Ирина Безрукова провела очень необычную неделю в Таиланде. Вместо теплого моря и прогулки по живописным окрестностям ей пришлось пролежать несколько дней в постели. Актриса подхватила лихорадку Денге, от которой нет эффективного лечения.

На своих страницах в социальных сетях актриса написала, что температура порой подскакивала почти до сорока градусов. Звезда не могла ничего есть и пить, да и двигаться получалось с трудом: больше нескольких шагов пройти не получалось.



"Порой думаешь, с кем угодно это может произойти, но точно не с тобой… А потом раз – и случилось", – писала она в своих блогах.

Артистка рассказала, что самое печальное в этой болезни – отсутствие какого бы то ни было лечения. Все, что можно предпринять заболевшим – это пить много жидкости (но лучше не воды, а соков или молока) и не забывать об иммуномодуляторах. Безрукова через силу пила морсы и кокосовую воду.

Костоломная лихорадка, как называют Денге, нередкое явление в тропической зоне, которое может передаваться укусами комаров. О заболевании сигнализируют слабость, головная боль, резкое повышение температура и сильная ломота в суставах. Длится болезнь в среднем около недели.

Актриса написала на своей странице слова благодарности людям, которые заботились о ней в дни болезни, носили еду, питье, поддерживали. Она призналась, что не справилась бы без друзей.

Ранее мы писали о конфликте между Ириной Безруковой и Юлией Захаровой из-за роли в сериале.

