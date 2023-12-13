Разорвал все связи с Россией : как сейчас живет актер Ивар Калныньш

Разорвал все связи с Россией : как сейчас живет актер Ивар Калныньш
Ивар Калныньш. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press globallookpress.com
Бывшая звезда советского кино сделал много резких заявлений

Ивар Калныньш обрел популярность в России, но после февральских событий прошлого года прекратил с нашей страной все отношения. Этот поступок вызвал неодобрение многих его поклонников. Недавно Калныньш отреагировал на критику, заявив, что это не он должен Советскому союзу, а наоборот, ему не доплатили.

Латвийский актер не поддерживает спецоперацию и считает, что нужен иной подход к решению конфликтной ситуации. Россию же он считает "империей зла" и зарекся сниматься в российских фильмах.

"Все русское вызывает неприязнь", – подчеркнул Калныньш.

Александр Пашутин, народный артист России, высказался, что если его коллега из Латвии намерен забыть все связанное с "империей зла", то должен отдать обратно все гонорары, полученные от нашей страны. Артистка Татьяна Пилецкая вспомнила, что и раньше от Калныньша исходила высокомерность по отношению к окружающим, так что его поведение сегодня ее не удивляет.

Ныне звезда "Зимней вишни" не общается ни с кем из российских актеров. Он работает в двух театрах Риги и часто мелькает на местном телевидении.

Ранее мы писали, что русофобу Калныньшу придумали достойную месть его русские коллеги.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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