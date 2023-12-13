"Осталось только молиться": появились подробности состояния Пахмутовой

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Александра Пахмутова была госпитализирована неделю назад с диагнозом "пневмония". Народная артистка жаловалась на высокую температуру и одышку. Сегодня состояние Александры Николаевны удовлетворительное.
Певец Юлиан сообщил, что композитор находится в инфекционном отделении ЦКБ, и добавил, что надо просто дать ей спокойно переболеть и поправиться. Певец в беседе с телеканалом "360" признался, что сейчас все кругом болеют, были случаи и в его окружении. Юлиан предположил, что заразилась Пахмутова в начале декабря, посещая массовые мероприятия, и указал, что он не врач и точно определить состояние артистки не может.
"Остается только молиться о ее выздоровлении", – подчеркнул певец
О том, что диагноз "воспаление легких" не подтвердился, говорит и директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко. Он сообщил, что лечение идет планово и Александра Николаевна находится в бодром настроении.
Напомним, что 94-летняя Александра Пахмутова – автор более четырех сотен песен, исполнявшихся Иосифом Кобзоном, Муслимом Магомаевым, Анной Герман, ансамблем "Песняры" и многими другими советскими и российскими артистами.
Ранее мы писали, что Александра Пахмутова не смогла сдержать слез, слушая на одном из конкурсов песню, написанную в соавторстве с умершим не так давно мужем Николаем Добронравовым.
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