Успенская насмешливо ответила Киркорову на сообщение об иске

Успенская насмешливо ответила Киркорову на сообщение об иске
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Адвокат певицы считает, что сообщение об иске поп-короля для королевы шансона было неважным

Вчера король российской эстрады Филипп Киркоров объявил, что подает иск на Любовь Успенскую за некоторые ее реплики в недавнем интервью. Поп-исполнитель намерен потребовать с обидчицы 10 миллионов. Однако сама королева русского шансона восприняла сообщение об иске как не стоящую времени мелочь.

Личный адвокат Любови Успенской Елена Сенина рассказала, что у ее клиентки сейчас слишком много планов и дел, чтобы обращать внимание на поступок коллеги. Сенина рассказала, что Успенская отреагировала на информацию об иске как на нечто малозначительное. Возможно, на фоне громадного количества ее творческих идей и замыслов, а также подготовки к юбилейному концерту грядущее судебное разбирательство и правда не волнует артистку.

Сенина подчеркнула, что важно для Успенской сегодня ее творчество, в том числе то, что она может сделать для СВО – например, записать патриотические песни и переживать за страну всей душой. Это, уверена адвокат, и есть приоритетное для королевы шансона.

Напомним, Филипп Киркоров намерен истребовать от коллеги по сцене 10 миллионов рублей за то, что в интервью она окрестила его женоненавистником. По мнению поп-короля, это высказывание порочит его честь и достоинство.

Ранее мы писали о том, что стало известно настоящее имя начинающей певицы и дочери Любови Успенской.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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