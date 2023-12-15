Почему Игорь Саруханов бросил седьмую жену

Почему Игорь Саруханов бросил седьмую жену
Игорь Саруханов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Исполнитель развелся, не прожив и года в очередном браке с молодой избранницей

В декабре 2022 года Игорь Саруханов женился в седьмой раз. Под венец пошла дизайнер Леся Садовская. Супруга была на тридцать лет моложе. В итоге 67-летний певец не продержался в новом браке даже года.

По мнению самого исполнителя, причина очередного развода в том, что он постоянно занят и очень популярен. Возможно, молодая жена просто не смогла терпеть его плотный гастрольный график. Саруханов предположил, что, возможно, просто не создан для семьи, и слишком погружается в музыку.

Не исключено, что сыграла роль и солидная разница в возрасте супругов. Саруханов признался, что его неоднократно хейтили за это. Музыкант сказал, что не обращал внимания на подобные заявления, но добавил, что знакомы они давно, однако иметь отношения и стать семьей – разные вещи.

Останавливаться на седьмом походе в ЗАГС музыкант не намерен. Он готов к новым отношениям и допускает восьмую свадьбу.

"Если хочешь детей – женись, меня так учили", – признался артист.

Пока что у него две дочери, рожденные в предпоследнем браке певца. Он утверждает, что заботится о девочках и даже написал завещание в их пользу. Кстати, волеизъявление было составлено накануне седьмого бракосочетания. Любовь и Розалия будут богатыми наследницами, ведь состояние Игоря Саруханова исчисляется десятками миллионов рублей, а кроме того, в его собственности квартира, загородный дом и авторские права на множество песен.

Ранее мы писали, что Анна Седокова не раз пыталась уйти от мужа, но останавливалась ради ребенка.

Источник: Программа "Жизнь и судьба" ✓ Надежный источник
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