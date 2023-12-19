Зачем ушлые мошенники прикинулись Александром Буйновым

От имени певца неизвестные аферисты попытались получить деньги

Недавно злоумышленники взломали телефон популярного исполнителя Александра Буйнова и получили доступ к его аккаунту в Telegram. Сразу после этого они начали рассылать сообщения с просьбой о материальной помощи. Жертвой аферистов чуть не стал директор Буйнова Сергей Пудовкин.

Продюсеру стали поступать сообщения от "Буйнова" с просьбой выдать ему десять тысяч долларов, причем на криптокошелек. Представитель артиста рассказал, что в его жизни опыт общения с мошенниками приключился впервые, и пообещал, что они с певцом обратятся в полицию с заявлением.

"Это было очень убедительно", – рассказал продюсер.



Пудовкин еще раз напомнил о бдительности и призвал знаменитостей к осторожности. Как пишет "Пятый канал", раскусить мошенников, к счастью, удалось вовремя.

В последнее время аферисты всех мастей активизировались и довольно эффективно разводят на деньги россиян. Так, телеканал RT рассказал, как недавно в Петербурге злоумышленники убедили пенсионерку продать ее квартиру и перевести 5,5 млн рублей на предложенные счета. Правоохранительные органы постоянно напоминают о бдительности и о том, что в случае подобных звонков надо сразу же завершать разговор.

Ранее мы писали, что Буйнова заметили за кулисами новогоднего концерта сильно хромающим.

