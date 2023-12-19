Что заставило Машкова вернуться из США в Россию

Что заставило Машкова вернуться из США в Россию
Владимир Машков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актер на полном энтузиазме решил срочно лететь домой

Сериал "Ликвидация" вышел на экраны ТВ еще шестнадцать лет назад, мгновенно завоевав популярность у миллионов россиян. О картине говорят до сих пор. Актер Иван Краско, чей ныне покойный сын Андрей должен был сыграть в картине, вспомнил события лета 2006 года, когда в Одессе уже полным ходом шли съемки.

Краско-старший вспоминает, что сын на одном из фестивалей начал говорить уже с одесским акцентом. Иван Иванович сразу же понял: разучивает роль. Тот даже начал убеждать отца, какой отменный одессит из него выйдет.

Иван поинтересовался, не сильно ли много Андрей на себя взваливает – все-таки, в ту пору работал без выходных. Однако сын был полон энтузиазма и поставил в пример Владимира Машкова.

"Володя Машков из Штатов ради этих съемок прилетел и целый год прожил в Одессе. Так что такими предложениями не разбрасываются", – ответил в тот момент Краско-младший отцу.

Напомним, Машков сыграл роль легенды одесского сыска Давида Гоцмана.

А не так давно Сергей Безруков рассказал, как Машков едва не вышел из себя в ресторане, когда собравшиеся за столом пытались отговорить его закрывать счет за всех.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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