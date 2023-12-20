Арбенина устроила скандал во Внуково из-за русского языка

Арбенина устроила скандал во Внуково из-за русского языка
Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Певица привлекла внимание поклонников к грамматической ошибке на баннере

Диана Арбенина показала подписчикам своего канала огромный постер в аэропорту Внуково, размещенный на выходе в город, надпись на котором содержит грубую ошибку в слове "извинения".

Арбенина устроила скандал в аэропорту из-за такого отношения к русскому языку, назвала это позорищем и призвала фирму, допустившую грамматическую неверность, исправить ситуацию. Для этого она посоветовала снять огромный баннер, размещенный перед выходом, и переделать его.

"В конце концов, может, вы просто опечатались", – предположила артистка.

Напомним, долгое время лидера рок-коллектива "Ночные снайперы" активно критиковали патриотично настроенные россияне, а общественные деятели вообще требовали, чтобы правоохранительные органы провели проверку знаменитости по поводу дискредитации ВС РФ.

Устав от скандалов и хейта со стороны россиян, Диана Арбенина определилась с гражданской позицией и однозначно поддержала участников специальной военной операции. Она встретилась с матерями и супругами российских бойцов и даже спела с одной из них на сцене.

Ранее мы писали, что Александр Бородай требовал для Арбениной самого жесткого наказания – лишения гражданства.

Источник: Телеграм-канал "Диана Арбенина" ✓ Надежный источник
По теме

СМИ сообщили о возможном закрытии въезда в Россию для Нагиева

Актер отправился в Дубай, предупредив о творческом отпуске, и дал там интервью

Россияне разнесли Хазанова за резкие слова о патриотизме

Но были и те, кто его поддержал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей