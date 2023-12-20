Арбенина устроила скандал во Внуково из-за русского языка

Певица привлекла внимание поклонников к грамматической ошибке на баннере

Диана Арбенина показала подписчикам своего канала огромный постер в аэропорту Внуково, размещенный на выходе в город, надпись на котором содержит грубую ошибку в слове "извинения".

Арбенина устроила скандал в аэропорту из-за такого отношения к русскому языку, назвала это позорищем и призвала фирму, допустившую грамматическую неверность, исправить ситуацию. Для этого она посоветовала снять огромный баннер, размещенный перед выходом, и переделать его.



"В конце концов, может, вы просто опечатались", – предположила артистка.

Напомним, долгое время лидера рок-коллектива "Ночные снайперы" активно критиковали патриотично настроенные россияне, а общественные деятели вообще требовали, чтобы правоохранительные органы провели проверку знаменитости по поводу дискредитации ВС РФ.

Устав от скандалов и хейта со стороны россиян, Диана Арбенина определилась с гражданской позицией и однозначно поддержала участников специальной военной операции. Она встретилась с матерями и супругами российских бойцов и даже спела с одной из них на сцене.

Ранее мы писали, что Александр Бородай требовал для Арбениной самого жесткого наказания – лишения гражданства.

