86-летний Дроздов пошел на поправку после лечения рака - СМИ

86-летний Дроздов пошел на поправку после лечения рака - СМИ
Николай Дроздов. Фото: Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
Онкотерапия дала свои плоды

86-летний Николай Дроздов пошел на долгожданную поправку после выявленного рака предстательной железы, о чем стало известно сегодня, 23 декабря. Химиотерапия с постоянным приемом лекарственных препаратов, обследования у медиков привели к положительному результату.

Теперь, отмечает SHOT, болезнь перестала прогрессировать. В настоящее время медики внимательно наблюдают за состоянием известного телеведущего. 

Супруга зоолога Татьяна Петровна поделилась планами на Новый год: вместе с мужем будет проводить время на даче. Дышать свежим воздухом, чистить снег и выходить на прогулки. 

Праздничным блюдам семья Дроздовых значения не придает – да и к елкам с гирляндами относится весьма спокойно. Обойдутся веточкой, как рассказала сама жена Дроздова SHOT.

До этого же появлялись тревожные новости о состоянии известного телеведущего: после жалоб на слабость из-за онкотерапии его срочно госпитализировали. Произошло этого после того, как Николай Николаевич явился на прохождение медицинского осмотра. До этого мужчина опровергал информацию об обнаружении опухоли.

Источник: SHOT • Требует проверки
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