86-летний Дроздов пошел на поправку после лечения рака - СМИ

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86-летний Николай Дроздов пошел на долгожданную поправку после выявленного рака предстательной железы, о чем стало известно сегодня, 23 декабря. Химиотерапия с постоянным приемом лекарственных препаратов, обследования у медиков привели к положительному результату.
Теперь, отмечает SHOT, болезнь перестала прогрессировать. В настоящее время медики внимательно наблюдают за состоянием известного телеведущего.
Супруга зоолога Татьяна Петровна поделилась планами на Новый год: вместе с мужем будет проводить время на даче. Дышать свежим воздухом, чистить снег и выходить на прогулки.
Праздничным блюдам семья Дроздовых значения не придает – да и к елкам с гирляндами относится весьма спокойно. Обойдутся веточкой, как рассказала сама жена Дроздова SHOT.
До этого же появлялись тревожные новости о состоянии известного телеведущего: после жалоб на слабость из-за онкотерапии его срочно госпитализировали. Произошло этого после того, как Николай Николаевич явился на прохождение медицинского осмотра. До этого мужчина опровергал информацию об обнаружении опухоли.
Пока одни защищают телеведущую, другие уверены, что у нее явно "не все дома"
Специалист уверен, что им больше нечем гордиться