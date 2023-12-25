"В топку таких": Елена Лядова устроила разборки на съемочной площадке

Звезда "Левиафана" умеет постоять за себя

Известная российская актриса Елена Лядова призналась, что во время съемок она требует идеального порядка. По ее мнению, все должны следовать плану, и если что-то пойдет не так, то за словом в карман она не полезет. А в случае необходимости может прибегнуть к рукоприкладству.

“Могу и в лоб дать. <…> Не терплю на площадке лишних людей, зевак, тех, которые приходят просто отбыть день и ничего толком не делают, случайных людей в кино. В топку всех таких, я считаю!” — поделилась актриса откровением о том, как устраивает разборки на съемочной площадке.

В фильмографии Елены больше пятидесяти известных сериалов и кинолент. Также звезда подрабатывает личным ассистентом своего мужа Владимира Вдовиченкова и посвящает этому дело весьма много времени: подбирает актеров, заключает договоры с продюсерами. Звезда сериала “Бригада” рассказал, что даже за тепло в вагончике и утренний кофе отвечает его супруга.



Когда Елена и Владимир поженились, многие сочувствовали Лядовой. Ведь Вдовиченков был несколько раз официально женат, сожительствовал с женщинами и становился героем не самых приятных скандалов. А недавно Лядова устроила супругу разборки, когда тот “мял припухлости” другой.

