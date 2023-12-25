"В топку таких": Елена Лядова устроила разборки на съемочной площадке

"В топку таких": Елена Лядова устроила разборки на съемочной площадке
Елена Лядова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Левиафана" умеет постоять за себя

Известная российская актриса Елена Лядова призналась, что во время съемок она требует идеального порядка. По ее мнению, все должны следовать плану, и если что-то пойдет не так, то за словом в карман она не полезет. А в случае необходимости может прибегнуть к рукоприкладству.

“Могу и в лоб дать. <…> Не терплю на площадке лишних людей, зевак, тех, которые приходят просто отбыть день и ничего толком не делают, случайных людей в кино. В топку всех таких, я считаю!”  —  поделилась актриса откровением о том, как устраивает разборки на съемочной площадке.

В фильмографии Елены больше пятидесяти известных сериалов и кинолент. Также звезда подрабатывает личным ассистентом своего мужа Владимира Вдовиченкова и посвящает этому дело весьма много времени: подбирает актеров, заключает договоры с продюсерами. Звезда сериала “Бригада” рассказал, что даже за тепло в вагончике и утренний кофе отвечает его супруга.
 
Когда Елена и Владимир поженились, многие сочувствовали Лядовой. Ведь Вдовиченков был несколько раз официально женат, сожительствовал с женщинами и становился героем не самых приятных скандалов. А недавно Лядова устроила супругу разборки, когда тот “мял припухлости” другой.

Источник: HELLO ✓ Надежный источник
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