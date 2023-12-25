Сын выдал постыдный секрет Бабкиной

В детстве он почти не видел маму и папу

Не у всех звездных детей легкая и беззаботная юность. Скандальное интервью дал Даниил Заседателев. Единственный сын Надежды Бабкиной поделился, что из-за частых командировок он не видел своих родителей. Почти всегда им занимались бабушки, а иногда даже соседки.



Каждое желание звездного ребенка, как это принято считать, никто не исполнял. Даниил рассказал, что все детство он принадлежал только себе. А в 12 лет родная мать захотела отдать сына в интернат. Ведь у нее карьера и постоянные гастроли — звезде не до детей.Такой постыдный секрет Бабкиной решился обнародовать ее наследник.



“Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть.” — поделился мужчина.

И только когда Даниил взбунтовался и наотрез отказался ехать, мальчика вернули обратно к бабушке.



Пристрастия к сцене, по понятным причинам, Заседателев не разделил — решил стать юристом. В этой сфере он получил ученую степень и добился определенных успехов в карьере. Однако избежать любви к музыке не смог — мужчина работает звонарем в православном храме. Как отмечает Даниил, “для души”.



Ранее Даниил рассказал о том, как Надежда Бабкина чуть не рухнула на концерте и в каком состоянии она сейчас.

