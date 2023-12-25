Сын выдал постыдный секрет Бабкиной

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Не у всех звездных детей легкая и беззаботная юность. Скандальное интервью дал Даниил Заседателев. Единственный сын Надежды Бабкиной поделился, что из-за частых командировок он не видел своих родителей. Почти всегда им занимались бабушки, а иногда даже соседки.
Каждое желание звездного ребенка, как это принято считать, никто не исполнял. Даниил рассказал, что все детство он принадлежал только себе. А в 12 лет родная мать захотела отдать сына в интернат. Ведь у нее карьера и постоянные гастроли — звезде не до детей.Такой постыдный секрет Бабкиной решился обнародовать ее наследник.
“Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть.” — поделился мужчина.
И только когда Даниил взбунтовался и наотрез отказался ехать, мальчика вернули обратно к бабушке.
Пристрастия к сцене, по понятным причинам, Заседателев не разделил — решил стать юристом. В этой сфере он получил ученую степень и добился определенных успехов в карьере. Однако избежать любви к музыке не смог — мужчина работает звонарем в православном храме. Как отмечает Даниил, “для души”.
Ранее Даниил рассказал о том, как Надежда Бабкина чуть не рухнула на концерте и в каком состоянии она сейчас.
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