Сын выдал постыдный секрет Бабкиной

Сын выдал постыдный секрет Бабкиной
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В детстве он почти не видел маму и папу

Не у всех звездных детей легкая и беззаботная юность. Скандальное интервью дал Даниил Заседателев. Единственный сын Надежды Бабкиной поделился, что из-за частых командировок он не видел своих родителей. Почти всегда им занимались бабушки, а иногда даже соседки.
 
Каждое желание звездного ребенка, как это принято считать, никто не исполнял. Даниил рассказал, что все детство он принадлежал только себе. А в 12 лет родная мать захотела отдать сына в интернат. Ведь у нее карьера и постоянные гастроли  —  звезде не до детей.Такой постыдный секрет Бабкиной решился обнародовать ее наследник.

“Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть.”  —  поделился мужчина.

И только когда Даниил взбунтовался и наотрез отказался ехать, мальчика вернули обратно к бабушке.
 
Пристрастия к сцене, по понятным причинам, Заседателев не разделил  —  решил стать юристом. В этой сфере он  получил ученую степень и добился определенных успехов в карьере. Однако избежать любви к музыке не смог  —  мужчина работает звонарем в православном храме. Как отмечает Даниил, “для души”.  

Ранее Даниил рассказал о том, как Надежда Бабкина чуть не рухнула на концерте и в каком состоянии она сейчас.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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