"Оскорбляла и унижала людей": олимпийская чемпионка жестко ответила Тарасовой

"Оскорбляла и унижала людей": олимпийская чемпионка жестко ответила Тарасовой
Татьяна Тарасова. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Спортсменка припомнила тренеру обидные фразы

Олимпийская чемпиона СССР Наталья Бестемьянова, выступавшая в спортивных танцах на льду, выдала неприятную историю о Татьяне Тарасовой, заявив, что та якобы нередко обижала спортсменок.

Бестемьянова припомнила заслуженному тренеру все резкие фразы. Впрочем, рассказывать о конкретных случаях чемпионка Олимпиады-88 отказалась, лишь заявив, что все подобные высказывания со стороны Татьяны Анатольевны совершенно недопустимы. 

"Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения", – высказалась Наталья.

Напомним, все началось с фразы Тарасовой о 20-летней Марии Талалайкиной, набравшей менее 56,30 балла в короткой программе. Татьяна Анатольевна не преминула раскритиковать молодую фигуристку, заявив, что той помешали лишние килограммы. И отсутствие контрольного взвешивания перед выступлением, когда на тебя смотрят тысячи человек, убеждена тренер, совершенно недопустимо.

Кстати, не так давно Татьяна Анатольевна жестко отреагировала на слова Евгении Медведевой, приписавшей себе в личные заслуги допуск российской сборной в командном зачете до Игр-2018.

Источник: "Советский спорт" ✓ Надежный источник
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