"Оскорбляла и унижала людей": олимпийская чемпионка жестко ответила Тарасовой

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Олимпийская чемпиона СССР Наталья Бестемьянова, выступавшая в спортивных танцах на льду, выдала неприятную историю о Татьяне Тарасовой, заявив, что та якобы нередко обижала спортсменок.
Бестемьянова припомнила заслуженному тренеру все резкие фразы. Впрочем, рассказывать о конкретных случаях чемпионка Олимпиады-88 отказалась, лишь заявив, что все подобные высказывания со стороны Татьяны Анатольевны совершенно недопустимы.
"Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения", – высказалась Наталья.
Напомним, все началось с фразы Тарасовой о 20-летней Марии Талалайкиной, набравшей менее 56,30 балла в короткой программе. Татьяна Анатольевна не преминула раскритиковать молодую фигуристку, заявив, что той помешали лишние килограммы. И отсутствие контрольного взвешивания перед выступлением, когда на тебя смотрят тысячи человек, убеждена тренер, совершенно недопустимо.
Кстати, не так давно Татьяна Анатольевна жестко отреагировала на слова Евгении Медведевой, приписавшей себе в личные заслуги допуск российской сборной в командном зачете до Игр-2018.
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