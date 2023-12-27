Сын Авербуха решил переехать из России

Сын Авербуха решил переехать из России
Илья Авербух. Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он хочет уехать вместе с невестой

Мартин Авербух сделал неожиданное заявление  —  он планирует уехать из России и строить карьеру в Испании или Франции. Сын хореографа отметил, что произойдет это нескоро, так как сейчас он занят учебой. Кроме того, есть вероятность, что после академии захочет остаться в России. 

Планы о переезде Авербух-младший строит совместно с возлюбленной. Молодые люди вместе уже больше двух лет, однако, говорят, что жениться в настоящее время не хотят – пока на первом месте учеба. 

“Сейчас нам надо выучиться, получить дипломы и, возможно, куда-то переехать”,  —  рассказал в интервью сын Авербуха.

Мартину сейчас 19 лет. С Софией они встретились во время учебы  —  вместе изучают международные отношения. Молодые люди уже представили друг друга родителям. Также возлюбленные признались, что подумывают о том, чтобы начать жить вместе.

Возлюбленные очень счастливы, и единственное, что вызывает споры —  увлечение Мартина. Звездный сын занимается киберспортом, на этой почве возникают разногласия, как проводить свободное время.

Ранее Илья Авербух обратился к Эрнсту после закрытия "Ледникового периода" на Первом канале. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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