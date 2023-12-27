Сын Авербуха решил переехать из России

Он хочет уехать вместе с невестой

Мартин Авербух сделал неожиданное заявление — он планирует уехать из России и строить карьеру в Испании или Франции. Сын хореографа отметил, что произойдет это нескоро, так как сейчас он занят учебой. Кроме того, есть вероятность, что после академии захочет остаться в России.

Планы о переезде Авербух-младший строит совместно с возлюбленной. Молодые люди вместе уже больше двух лет, однако, говорят, что жениться в настоящее время не хотят – пока на первом месте учеба.

“Сейчас нам надо выучиться, получить дипломы и, возможно, куда-то переехать”, — рассказал в интервью сын Авербуха.

Мартину сейчас 19 лет. С Софией они встретились во время учебы — вместе изучают международные отношения. Молодые люди уже представили друг друга родителям. Также возлюбленные признались, что подумывают о том, чтобы начать жить вместе.

Возлюбленные очень счастливы, и единственное, что вызывает споры — увлечение Мартина. Звездный сын занимается киберспортом, на этой почве возникают разногласия, как проводить свободное время.

Ранее Илья Авербух обратился к Эрнсту после закрытия "Ледникового периода" на Первом канале.