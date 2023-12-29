Гордон нашел новую работу после болезненного отказа Первого канала

Гордон нашел новую работу после болезненного отказа Первого канала
Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look globallookpress.com
Последний раз ток-шоу с Александром выходило в эфир осенью 2021 года

Первый канал снова вернет в эфир некогда популярное шоу "Закрытый показ". Александр Гордон остается ведущим программы, как и в прежние годы.

С февраля прошлого года федеральные каналы практически перестали выпускать развлекательные программы, сделав упор на информационных передачах. Но постепенно развлекательный контент стал возвращаться в эфир. Начали снова снимать рейтинговые шоу, пользовавшиеся любовью телезрителей.

Одно из старейших ток-шоу "Закрытый показ" выходит с разными перерывами с 2005 года. Осенью 2021 на экранах появились последние снятые выпуски. Передача всегда шла по ночам сразу после телепремьеры очередного фильма – обычно выбирали из жанра артхауса.

Программа состояла из трех частей. Сначала Гордон рассказывал о картине и представлял участников съемочной группы и гостей, которые станут защитниками и критиками фильма. После следовал собственно показ ленты, а дальше начиналась дискуссия с участием присутствующих. Нередко к диспутам присоединялся и сам ведущий.

Напомним, раньше Александр Гордон работал на двух программах сразу: "Мужское и женское" и "Время вспомнить". Но если первая передача выходит на Первом канале до сих пор, то вторая сначала лишилась ведущего Гордона, что не мог не задеть Александра, а после и вообще исчезла из эфира. И вот теперь после болезненного отказа Первого канала популярный ведущий нашел новую работу и снова будет блистать на "Закрытом показе".

Ранее мы писали, что бывшая жена Александра Гордона побывала на интервью у Юлии Меньшовой.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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