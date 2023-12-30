Экс-жена Шаляпина отправилась на фронт: "Сидит в окопах"

Экс-жена Шаляпина отправилась на фронт: "Сидит в окопах"
Прохор Шаляпин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец рассказал удивительную историю

Артист Прохор Шаляпин больше известен публике по череде скандальных и необычных ситуаций, в которых он очень любит принимать самое деятельное участие. Артист редко выпускает хиты, зато регулярно эпатирует публику. На этот раз он рассказал об отправке своей бывшей жены на фронт.

Шаляпин уверяет, что бизнесвумен Лариса Копенкина, которая раньше была супругой звезды, уехала в зону боевых действий, чтобы поддержать наших военных. Предпринимательница приняла важное решение и тут же отправилась его исполнять.

"Ларочка сейчас на передовой, в окопах сидит. Может, у нее с головой что-то, я не знаю", – сообщил певец.

По словам Шаляпина, 68-летняя россиянка сейчас в Белгородской области. Прохор подчеркнул, что очень гордится своей бывшей возлюбленной, но при этом сильно переживает за ее безопасность. Учитывая почтенный возраст предпринимательницы, такие поездки могут быть опасными. Однако, судя по всему, Ларису это не останавливает.

К слову, ранее Прохор Шаляпин публично поиздевался над престарелой спутницей. Как известно, артист испытывает особое пристрастие к пожилым дамам.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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