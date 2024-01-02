"Цифра страшная": Буланова раскрыла мужу правду о своем возрасте

Знакомство с родителями мужа стало для испытанием для певицы, которая младше свекрови всего на пять лет

Не так давно певица Татьяна Буланова вновь надела подвенечное платье. Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев. Разница в возрасте оказалась неслабой: невестка на свадьбе была младше свекрови всего на пять лет.

Роман пары развивался более чем стремительно, они мгновенно познакомили друг друга с близкими: Татьяна представила возлюбленного сыну, а Валерий пригласил невесту на день рождения отца. Буланова вспоминает, что ей было страшно знакомиться с родителями любимого, однако тревога оказалась зря: певицу приняли тепло и душевно.

Проблем нет и в отношениях – разница в годах совершенно незаметна, говорит она, ведь муж нередко ведет себя так, словно он гораздо старше супруги. Спорят они в основном из-за вкусов в музыке и фильмах.

Татьяна Буланова – не первая "женщина постарше" в жизни Валерия Руднева. И раньше он встречался с 40-летней дамой, а когда познакомился с Татьяной, то думал, что она – ровесница его прежней избранницы. И когда артистка раскрыла ему правду о своем возрасте, то бизнесмен был в легком шоке.

"На самом деле просто цифра страшная – 50. А так-то ничего страшного", – уверена певица.



Прежде исполнительница хита "Не плачь" не верила в подобные союзы, потому что считала, что когда женщина старше, то это стопроцентный мезальянс. Но молодой муж сумел убедить ее в том, что возраст не значит ничего.

Ранее мы писали, что Валерий Руднев отказывался жить в одной квартире со взрослым отпрыском жены.

