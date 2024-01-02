"Цифра страшная": Буланова раскрыла мужу правду о своем возрасте

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Не так давно певица Татьяна Буланова вновь надела подвенечное платье. Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев. Разница в возрасте оказалась неслабой: невестка на свадьбе была младше свекрови всего на пять лет.
Роман пары развивался более чем стремительно, они мгновенно познакомили друг друга с близкими: Татьяна представила возлюбленного сыну, а Валерий пригласил невесту на день рождения отца. Буланова вспоминает, что ей было страшно знакомиться с родителями любимого, однако тревога оказалась зря: певицу приняли тепло и душевно.
Проблем нет и в отношениях – разница в годах совершенно незаметна, говорит она, ведь муж нередко ведет себя так, словно он гораздо старше супруги. Спорят они в основном из-за вкусов в музыке и фильмах.
Татьяна Буланова – не первая "женщина постарше" в жизни Валерия Руднева. И раньше он встречался с 40-летней дамой, а когда познакомился с Татьяной, то думал, что она – ровесница его прежней избранницы. И когда артистка раскрыла ему правду о своем возрасте, то бизнесмен был в легком шоке.
"На самом деле просто цифра страшная – 50. А так-то ничего страшного", – уверена певица.
Прежде исполнительница хита "Не плачь" не верила в подобные союзы, потому что считала, что когда женщина старше, то это стопроцентный мезальянс. Но молодой муж сумел убедить ее в том, что возраст не значит ничего.
Ранее мы писали, что Валерий Руднев отказывался жить в одной квартире со взрослым отпрыском жены.
Вместо него взяли другого артиста