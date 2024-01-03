Артист выступил на стороне зарубежноого коллеги с антироссийской позицией

Сергей Глушко оказался в числе патриотичных артистов. Он активно выступал на стороне России, из-за чего ходили слухи, будто в его семье на этом фоне не все гладко. Тем не менее, недавно патриота Тарзана поймали после поддержки Украины – это стало для многих шоком.

Несколько дней назад звезда Голливуда, исполнитель роли Харли Дэвидсона в фильме "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо" Микки Рурк объявил о намерении собрать крупную сумму денег для поддержки нескольких городов Украины. На своей странице в социальной сети актер трогательно рассказал о придуманном им плане набрать миллион долларов для восстановления Николаева и Херсона.

Голливудская знаменитость снова открыто поддержал украинцев, на сей раз поздравив с Новым годом "всех жителей Украины". Там же он заботливо выложил ссылку на донат, чтобы все желающие могли перевести посильные деньги на ремонт, восстановление и строительство зданий в разгромленных украинских городах.

Неожиданно поддержал инициативу американского актера, легенды боевиков, российский артист, супруг исполнительницы хита "Маленькая страна" Наташи Королевой. Сергей Глушко, которого россияне в основном знают под сценическим именем Тарзан, разместил у себя на странице репост публикации американской звезды боевиков и ссылку на объявленный тем донат, сообщают в Telegram. Также он оставил "лайк" под публикацией знаменитости.





Ранее мы писали, что жена Тарзана Наташа Королева настойчиво рекомендовала музыкальному критику Сергею Соседову оставить все попытки построить карьеру вокалиста.

