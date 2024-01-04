Накрыт белой тряпкой на кровати: опубликовано фото умирающего Брюса Уиллиса

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Знаменитый голливудский актер, легенда боевиков Брюс Уиллис сдался тяжелой болезни, которую диагностировали у него пару лет назад. Близкие поддерживают его и время от времени выкладывают совместные фото.
О болезни Брюса Уиллиса стало известно не так давно. Семья сражается с его заболеванием, отнимающим по крошке памяти каждый день. На фоне общей беды сплотились обе жены актера и все его дети от двух браков. Некоторое время назад навестившая бывшего мужа Деми Мур с ужасом рассказывала, что Брюс не узнал ее, хотя супруги прожили вместе 13 лет и у них на свет появилось трое дочерей.
Семья старается побольше времени проводить с угасающим отцом и мужем, накапливая ценные минуты общения. Жена и дети актера постоянно публикуют рассказы об Уиллисе, делясь информацией о том, как он себя чувствует, и выкладывают фото с умирающим – как редкие кадры из прошлого, так и свежие. Недавно было опубликовано новое фото актера, на котором он накрыт белой тряпкой на кровати.
Скаут, старшая дочь "крепкого орешка", время от времени сообщает подписчикам в социальных сетях о том, что сейчас происходит с отцом. Семья понимает, что может в любой момент потерять родного человека, и ловит каждый шанс побыть рядом.
Ранее мы писали, что никто не знает, сколько жизни еще отвела судьба Брюсу Уиллису, но семья поддерживает его изо всех сил.
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