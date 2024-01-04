Минус 30 килограмм: раскрыта секретная диета Кристины Агилеры

Певица избавлялась от лишнего веса не одним разом, а подошла к теме стройности вдумчиво

Недавно знаменитая певица Кристина Агилера выступила в Лас-Вегасе со своим шоу. Наряды, которые демонстрировала артистка в ходе концерта, менялись несколько раз и по откровенности превосходили друг друга: белое боди и ботфорты, затем черное боди и колготки в крупную сетку – Агилера явно красовалась, и было чем: ее фигура в последнее время стала весьма аппетитной.

Некоторое время назад певица изрядно сбросила вес. А поскольку ее долго не видели на людях, то результат, показавшийся мгновенным, ошеломил всех.

Часть пользователей Сети решила, что Агилера худела с помощью медикаментов, которые приводят к стремительной потере веса. Однако это не так. Певица подошла к вопросу похудения здраво и вдумчиво. Она села на диету, сбалансированно питаясь по "радужной" схеме: по этой диете необходимо класть на тарелку разноцветные продукты.

Кроме того, Агилера не пренебрегает физическими нагрузками. Йога, бокс, кардио и силовые тренировки – ее постоянное времяпрепровождение. Минимум дважды в неделю певица приходит в зал, а если удается, то и пять. Неудивительно, что за достаточно короткий срок звезда сделала свою фигуру точеной и сексуальной.

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