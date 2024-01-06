Куда исчезла звезда нашумевшего боевика "Брат-2" Дарья Юргенс

Как живет и чем занимается актриса, прославившаяся фильмом Бодрова и сериалом "Морские дьяволы"

Знаменитой Багиры из сериала "Морские дьяволы" могло бы и не быть: Дарья Юргенс в школе мечтала о карьере ветеринара. Однако после она поняла, что истинное ее призвание – сцена. В последнее время звезда нашумевшего боевика совсем пропала из публичного пространства. Куда исчезла и как сегодня живет артистка, читайте в этом материале.

Дарья Юргенс окончила ЛГИТМиК вольным слушателем и стала играть в Молодежном театре на Фонтанке. Известность актрисе принесла роль в фильме Сергея Бодрова "Брат-2". Ради роли Юргенс обрила голову.

Однако это не единственная яркая роль артистки в кино. Многие россияне знают ее как сотрудницу спецназа в сериале "Морские дьяволы". Кроме того, Дарья принимала участие в таких проектах, как "Ментовские войны", "Каменская", "Шерлок Холмс", "Зоя", "Полицейское братство" и прочих. Фильмография артистки насчитывает свыше полусотни работ.

Личная жизнь Дарьи Юргенс складывалась неровно. Ее первым мужем был Евгений Дятлов, от которого Дарья родила сына. Однако многочисленные измены мужа стали причиной развода. После этого артистка еще пару раз пыталась строить отношения с мужчинами, но не сложилось. В 2003 году у нее родилась дочь, отца которой никто не знает. А позже на съемках сериала "Морские дьяволы" Дарья Юргенс встретила Сергея Великанова, работавшего на проекте постановщиком трюков. Пара до сих пор вместе, но штампа в паспорте у них нет – неудачные браки отбили у Дарьи желание ходить в ЗАГС.

Уроженка Томска, Дарья Юргенс все детство жила в Мариуполе. После начала событий на Донбассе она несколько лет не могла попасть на могилы родителей. Когда в Мариуполь пришли российские войска, в городе жил старший брат актрисы, за которого ей пришлось вдоволь попереживать.

Сегодня Дарья Юргенс продолжает работать, в прошлом году на экранах появился сериал "Рецепт на любовь", в котором артистка сыграла деревенскую знахарку Карпушку.

Ранее мы писали о смерти актера, сыгравшего в сериале "Морские дьяволы".

