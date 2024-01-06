Что стало с сетевой путаной после развода с беглым комиком Комиссаренко

Юлия Шашкова переехала в США и приступила к воплощению давней мечты стать актрисой

Семейная жизнь беглого юмориста из Белоруссии Славы Комиссаренко разрушилась еще до конца медового месяца. Вскоре после свадьбы комик узнал, что жена работала вебкам-моделью. Последовал громкий развод комика с сетевой путаной и теперь супруги строят свою жизнь порознь. Юлия Шашкова не распространяется о случившемся, однако на несколько вопросов в своем блоге все же ответила.

После развода Юлия уехала в США и наконец начала учиться профессии мечты. Параллельно она развивает свой влог и работает с психологом. О разводе и бывшем муже Шашкова говорит мало, подписчики по крошкам собирают информацию из соцсетей о том, что же стало с девушкой после развода с беглым юмористом.



Однако на днях Юлия устроила небольшой сеанс откровенности, в котором затронула и тему свадьбы. Она призналась, что, несмотря на рухнувшие надежды, свадьба занимает место в ее личном топе лучших событий 2023 года. Она поблагодарила всех участников истории и заверила, что "ни один мужчина не пострадал". Также Юлия рассказала, что наконец-то приступила к осуществлению заветной мечты – ей всегда хотелось стать актрисой, но что-то мешало. Теперь она ходит на курсы и осваивает новую профессию.

Подробностей краха семейной жизни Шашкова все-таки не привела. Видимо, несмотря на психотерапию, девушка еще не пережила историю до конца. Юлия призналась, что обсуждать свою личную историю в угоду чужому любопытству она не готова.

Ранее мы писали, что Юлия Шашкова призналась в работе вебкам-моделью.

