"Так вижу и чувствую": украинская певица публично отказалась от родного языка

"Так вижу и чувствую": украинская певица публично отказалась от родного языка
Луна. Фото: t.me/HOVAYSY/3479
Звезда призналась, что удобнее всего ей петь на русском

Украинская исполнительница Луна спустя пару лет после отказа от русского призналась публике, что не может чувствовать язык, на котором исполняла песни. В итоге певица решила вернуться к удобному для себя формату – Луна продолжит петь на русском языке.

Хотя еще пару дней назад экс-супруга Юрия Бардаша сообщала фолловерам о своих бьюти-процедурах на украинском. Однако спустя дни, вероятно, что-то произошло – певица призналась, что комфортнее всего ей исполнять хиты на русском языке.

На такие смелые поступки Луну вдохновила беременность – певица даже решила на время прекратить вести свои страницы в социальных сетях.

"Женщины, будьте похожими только на себя. Все, ухожу на паузу в реальную жизнь. Разоткровенничалась", – написала Луна.

Произошедшие ранее личностные перемены с желанием выступать на украинском звезда назвала "мнимым запретом" – он, со слов Луны, помешал быть честной с собой и своим творчеством.

"Так вижу, так чувствую", – призналась исполнительница.

Кстати, экс-супруг Кристины Юрий Бардаш переехал в РФ с начала специальной операции. А бывшая жена осталась в Киеве.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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