"Так вижу и чувствую": украинская певица публично отказалась от родного языка

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Украинская исполнительница Луна спустя пару лет после отказа от русского призналась публике, что не может чувствовать язык, на котором исполняла песни. В итоге певица решила вернуться к удобному для себя формату – Луна продолжит петь на русском языке.
Хотя еще пару дней назад экс-супруга Юрия Бардаша сообщала фолловерам о своих бьюти-процедурах на украинском. Однако спустя дни, вероятно, что-то произошло – певица призналась, что комфортнее всего ей исполнять хиты на русском языке.
На такие смелые поступки Луну вдохновила беременность – певица даже решила на время прекратить вести свои страницы в социальных сетях.
"Женщины, будьте похожими только на себя. Все, ухожу на паузу в реальную жизнь. Разоткровенничалась", – написала Луна.
Произошедшие ранее личностные перемены с желанием выступать на украинском звезда назвала "мнимым запретом" – он, со слов Луны, помешал быть честной с собой и своим творчеством.
"Так вижу, так чувствую", – призналась исполнительница.
Кстати, экс-супруг Кристины Юрий Бардаш переехал в РФ с начала специальной операции. А бывшая жена осталась в Киеве.
Артисту здорово прилетело