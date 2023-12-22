Потап ищет путь в Россию: денег не хватает

Потап ищет путь в Россию: денег не хватает
Потап. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Украинский певец спешно переобувается - оказалось, было недальновидно поливать грязью кормившую руку

Алексей Потапенко, которого слушатель знали как Потапа, после февраля 2022 года старательно поливал грязью Россию и ее знаменитостей, которые якобы молчат только из страха наказания. Однако теперь он ищет пути назад в страну, которую оскорбил. Ведь раньше он зарабатывал на российском зрителе очень серьезные деньги.

Потап и его супруга Настя уехали в Испанию, где принялись активно говорить и писать негатив про Россию. Однако бегство из нашей страны обернулось для него безденежьем. Попытки петь на укромове не снискало для беглого рэпера любви украинских зрителей, а в Россию ему хода нет в ближайшие 50 лет.

В настоящее время звездная пара мечется между Испанией и Украиной, тщетно пытаясь заработать. Как сказал создатель групп "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш, Потап в поисках дорожки поближе к прибыльным концертам.

"Потап ищет выходы для того, чтобы попасть в Россию", – отметил Бардаш.

Недавно соцсети взорвало видео с отдыхающим в Дубае Потапом. Соотечественники не простили ему веселого времяпрепровождения с русскими звездами и отъезда за границу в сложное для страны время.

В конце концов украинские зрители решили, что отсутствие избирательности в гражданской позиции может привести к проникновению в общество "прорусской методички". Правда, что это за методичка, никто не знает.

Ранее мы рассказывали, как живет сбежавший из России актер Феклистов.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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