Украинский певец спешно переобувается - оказалось, было недальновидно поливать грязью кормившую руку

Алексей Потапенко, которого слушатель знали как Потапа, после февраля 2022 года старательно поливал грязью Россию и ее знаменитостей, которые якобы молчат только из страха наказания. Однако теперь он ищет пути назад в страну, которую оскорбил. Ведь раньше он зарабатывал на российском зрителе очень серьезные деньги.

Потап и его супруга Настя уехали в Испанию, где принялись активно говорить и писать негатив про Россию. Однако бегство из нашей страны обернулось для него безденежьем. Попытки петь на укромове не снискало для беглого рэпера любви украинских зрителей, а в Россию ему хода нет в ближайшие 50 лет.

В настоящее время звездная пара мечется между Испанией и Украиной, тщетно пытаясь заработать. Как сказал создатель групп "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш, Потап в поисках дорожки поближе к прибыльным концертам.

"Потап ищет выходы для того, чтобы попасть в Россию", – отметил Бардаш.



Недавно соцсети взорвало видео с отдыхающим в Дубае Потапом. Соотечественники не простили ему веселого времяпрепровождения с русскими звездами и отъезда за границу в сложное для страны время.

В конце концов украинские зрители решили, что отсутствие избирательности в гражданской позиции может привести к проникновению в общество "прорусской методички". Правда, что это за методичка, никто не знает.

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