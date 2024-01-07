Кушанашвили про свой развод: "Она назвала мою смертельно больную маму свиньей"

Расставание с единственной своей официальной женой шоумен вспоминает с ужасом

Музыкальный критик и ведущий Отар Кушанашвили всегда любил перемыть кости знаменитостям, но о себе при этом рассказывал крайне мало. Особенно утаивал он подробности своей личной жизни. Но недавно он вдруг рассказал о разводе с единственной своей официальной женой.

Кушанашвили – очень многодетный отец: у него 8 детей от разных матерей. Нынешняя его пассия – Ольга Курочкина, до нее были Ирина Киселева и Мария Екимова – единственная, с кем он ходил в ЗАГС.

Расставались супруги тяжело и грязно. Кушанашвили вспоминает, что впервые разочаровался в людях именно в тот визит в ЗАГС. Он признает, что в разрыве была и его вина, однако ему было крайне неприятно услышать, как его уже бывшая жена называет "свиньей" его смертельно больную маму.

Этот случай шоумен вспоминает как самое худшее в жизни. Никакие ссоры с друзьями не били по нему так, как расторжение брачных отношений.



"Я не хотел судиться," – вспоминал ведущий.



С Екимовой они были вместе несколько лет до свадьбы. У пары родилось трое детей, а затем Мария бросила мужа, несмотря на его попытки сохранить брак. Признавшись супругу, что разлюбила, женщина попросила его уйти.

Однако, несмотря на конфликтный разрыв, детей телеведущий не бросает. Он до сих пор помогает деньгами всем своим детям, даже совершеннолетним.

Ранее мы писали, что сказал Кушанашвили о поступке Ивлеевой.

