Татьяна Тарасова жестко ответила на обвинения в недопустимых высказываниях

Заслуженный тренер заявила, что своей работой комментатора вполне довольна

Татьяне Тарасову предъявили претензии за унижение и оскорбление фигуристок. Во время чемпионата России она жестко раскритиковала форму одной из "одиночниц" Марии Талалайкиной. Тарасова заявила, что прежде чем показываться перед пятью тысячами зрителей, неплохо бы произвести контрольное взвешивание. Тарасова говорила, что спортсменки не обиделись на нее за жесткие слова и в целом она довольна тем, как отработала комментатором на соревнованиях в Челябинске.

Однако олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что слова заслуженного тренера Татьяны Тарасовой во время проката одиночниц совершенно унизительны и недопустимы. Она же намекнула на то, что подобное поведение для Тарасовой вполне характерно и по более ранним временам, однако подробностей давно случившихся историй не привела. К слову, по итогам короткой программы Талалайкина оказалась предпоследней и заняла 17 место.

Ранее мы писали, что Татьяну Тарасову заметили на кладбище в инвалидной коляске.

