"Психиатрическая история": известный актер оценил голые спектакли Богомолова

"Психиатрическая история": известный актер оценил голые спектакли Богомолова
Константин Богомолов. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
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Актер Сергей Колесников из Театра Армии не понимает постмодерна Константина Богомолова, спектакли которого то и дело заканчиваются скандалами из-за срама на сцене. Впрочем, сам Сергей воспринимает такие творения как "капустник", который можно воспринимать с легким сердцем – как при просмотре КВН.

Впрочем, Колесников не отрицает, что на таких спектаклях коллеги могут выкладываться до полной отдачи. Однако в раздевании артистов в классике не видит необходимости.

"Меня тоже раздевали в "Британике". Но я, извините, был в трусах. Все было без пошлости. Махать причиндалами категорически не стану", – высказался актер.

Сергей считает, что постоянное стремление некоторых режиссеров раздеть актеров является патологией, над которой предстоит поработать уже психиатрам. Творцы, прикрываясь необходимостью "познать мир", начинают демонстрировать зрителю однополые страсти, что уже выглядит совершенно дико. С этой точки зрения прежние времена, с присутствием цензуры, стоят того, чтобы по ним поностальгировать.

"Им свободу дали не для того, чтобы скакать  голыми. Поезжай за 130 км и скачи в степях", – жестко высказался актер.

Кстати, ранее супруга Константина Богомолова Ксения Собчак отреагировала на постельные сцены с супругом.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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