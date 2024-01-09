Одессит Стоянов прервал общение с украинской коллегой после 2022 года

Одессит Стоянов прервал общение с украинской коллегой после 2022 года
Юрий Стоянов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка рассказала, как складывалось их общение

Актриса украинского происхождения Екатерина Кузнецова последние годы работала исключительно в российских проектах. Самые запоминающиеся роли она получила в сериалах "Кухня", где сотрудничала с Нагиевым и Назаровым, а также "Вампиры средней полосы", где ее напарником стал Юрий Стоянов. Артистка вспомнила, как после февраля 2022 года у нее состоялся непродолжительный разговор с коллегой.

По словам Кузнецовой, после того, как все началось, она решила написать Стоянову, поскольку он родился и вырос в Одессе. В ответ известный актер ее морально поддержал.

"Он мне сказал, что это все ужасно, это все плохо, но нам нужно жить дальше свою жизнь", – вспоминает актриса.

Через время, когда Кузнецова уже покинула Россию, он написал ей, что готовится к гастролям за рубежом. Между ними состоялась легкая беседа – девушка интересовалась, как он сможет уехать при закрытых границах. В ответ Стоянов отметил, что все будет хорошо. С тех пор артист прекратил общение со своей бывшей коллегой.

Екатерина рассказала, что после того, как ее заменили в "Вампирах средней полосы", она нашла в себе силы поздравить Стоянова со вторым сезоном. Но никакого теплого общения в ответ с его стороны не было.

"Меня действительно удивляет, что люди, у которых есть украинские корни, мало того – у кого есть люди там, родственники, пытаются откреститься. Трусость? Знаете, тоже странно в таком возрасте проявлять такое чувство", – размышляет она о поведении Юрия Стоянова.

Кузнецова выразила мнение, что ее бывший коллега мог опасаться какой-то провокации или резкой реакции в свой адрес, поэтому и перестал с ней поддерживать связь.

Ранее звезда "Кухни" высказалась о своих отношениях с Назаровым.

Источник: YouTube
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