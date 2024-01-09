Народ против: концерт Орбакайте в России обернулся скандалом

Артистка еще даже не успела доехать до места

После череды съемок и выступлений на корпоративах Кристина Орбакайте покинула Россию. Знаменитость заработала денег и отправилась проводить время со своей семьей в США, что, впрочем, не понравилось многим россиянам. Люди были возмущены, что знаменитость продолжает молчать на острые темы, жить во вражеской стране и зарабатывать на российской публике. На этом история не закончилась.

После американских каникул Кристина Орбакайте планирует снова приехать в Россию. 3 марта артистка откроет в Санкт-Петербурге свой тур по российским городам, после чего она выступит в Красноярске, Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровске. Также певица готовится приехать во Владивосток 19 марта, только местные ее там не ждут.

Готовящийся концерт Орбакайте в городе уже обернулся скандалом. Неизвестная написала возмущенное письмо в администрацию Владивостока с требованием объяснить, с какой стати артистке разрешили петь перед людьми.

"Большинство жителей Приморья будут против, чтобы эта певичка выступала в нашем городе", – указала недовольная.

Власти, в свою очередь, ответили, что причин запрещать Кристине Орбакайте выступать во Владивостоке нет. Они напомнили, что иноагентом она не является, двойное гражданство получила на законных основаниях, а ее творчество не противоречит российскому законодательству. Поэтому каждый зритель сам может решить – идет он на концерт певицы или нет, руководствуясь своим конституционным правом.

Тем, у кого есть претензии к предстоящему приезду Орбакайте по вопросам цензуры, они посоветовали обращаться в органы внутренних дел.