Спелась с Назаровым* и отвернулась от России: что известно о сбежавшей Кузнецовой

Спелась с Назаровым* и отвернулась от России: что известно о сбежавшей Кузнецовой
Екатерина Кузнецова. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Актриса не собирается возвращаться назад

Актриса Екатерина Кузнецова, родившаяся в Киеве, построила успешную карьеру в России. На ее счету – десятки ролей, включая такие картины, как "Кухня", "Анка с Молдаванки" и "Вампиры средней полосы". После февральских событий 2022 года звезда решила покинуть Россию, объявив о своем уходе из кино.

Холят слухи, что ныне Екатерина проживает в Польше, занимаясь съемками для рекламных видеороликов. В Москве у нее осталась квартира, стоимость которой по текущему курсу доходит примерно в 200 тыс. долларов. 

Известно, что Кузнецова сохранила связь с давним коллегой по "Кухне" Дмитрием Назаровым*, который также решил податься за пределы России – актер вместе с супругой находится в Европе. Во Франции у четы имеется квартира.

Екатерина, вспоминая работу с коллегой, делилась, какое опасение вызывал у нее Назаров поначалу – все-таки, речь шла в те годы о большом артисте. А вот после начала боевых конфликтов Кузнецовой решила написать сама супруга коллеги.

Так и завязалось общение. О дружбе, конечно, говорить не приходится, однако на поддержку знакомых актриса все-таки может рассчитывать. По меньшей мере, сбежавшие из России коллеги преисполнены чувством взаимной солидарности – Назарова выгнали из театра, а та, в свою очередь, лишилась работы в одном из сериалов.

К слову, теперь улетевшая из РФ звезда оказывает посильную помощь украинским войскам. Утверждала, что планирует сняться в украинском кино, хотя до съемок дело не дошло.

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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