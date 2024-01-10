Анна Нетребко унизила россиян очередным заявлением

Анна Нетребко унизила россиян очередным заявлением
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press /globallookpress.com
Звезда заявила, что не собирается следовать примеру миллионов соотечественников

Оперная певица Анна Нетребко не успокаивается и продолжает жестко троллить россиян. Не раз высказывавшая против боевых действий и России в целом, певица не успокаивается и время от времени продолжает насмехаться над бывшими соотечественниками. Вот и опять она попыталась возвыситься за счет россиян вызывающим постом в своем блоге.

Оперная дива окончательно порвала все связи с бывшей родиной и ведет творческую деятельность в Европе и Америке, активно гастролируя. Но не упускает случая лишний раз плюнуть в прежних сограждан.

На сей раз в своих социальных сетях 52-летняя уроженка Краснодара высокомерно прошлась по любимому миллионами россиян традиционному новогоднему фильму о приключениях обаятельного московского доктора Жени Лукашина и питерской учительницы Наденьки. Выложив фото, где она наряжена в весьма откровенное платье от известного бренда, Нетребко попыталась унизить недавних соотечественников вопросом о том, что они делали в новогоднюю ночь. И тут же не преминула сообщить, что сама она "Иронию" не смотрела.

Анна Нетребко. Фото: соцсети

Неоднозначное поведение оперной артистки давно вызывает удивление и недоумение россиян. Еще совсем недавно Нетребко выставляла себя патриоткой, а теперь бежит за одобрением западной публики, охаивая ради него бывшую Родину. Напомним, после начала военного конфликта она раскритиковала действия России и перебралась в Австрию. Анне не раз указывали на двойственное поведение: сама она критиковать обожает и занимается этим постоянно, а вот в свою сторону не приемлет ни малейшего осуждения.

Ранее мы рассказывали, как Анна Нетребко падала на колени перед европейцами.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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