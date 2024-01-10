"Я как Штирлиц": покинувшую Россию Кудрявцеву преследуют серьезные проблемы

Телезвезду начали преследовать проблемы еще на борту самолета

После новогодних каникул, проведенных вдали от России, Лера Кудрявцева улетела домой, в Москву. Тут-то ее и подстерегали неприятности, которые дали о себе знать, стоило только звезде подняться на борт самолета.

Мало того, что дома в российской столице у Леры прорвало трубу, пока она нежилась под теплыми лучами солнца в Эмиратах, так еще и соседи на пассажирском сиденье испортили ведущей "Секрета на миллион" настроение.

Оказывается, рядом с Лерой на самолете уселся мужчина, от которого ведущая сильно морщила нос – настолько неприятен был его запах.



"Дезодоранты нынче не в моде? Это же пипец. В майке, без рукавов. Думаю попросить его или стюардессу чтоб намекнули как – то …. Вот что делать в таких ситуациях ? Я реально не знаю. Это не уши , в которые беруши воткнул, это обоняние и нос", – высказалась звезда.

К счастью, мужчина в итоге сменил одежду – Кудрявцева даже подозревает, что тот мог оказаться ее поклонником и успел прочитать негодующий пост дивы, сидя в Интернете.

"Я как Штирлиц", – смеется Лера.

А дома Леру ждет целое разочарование, к которому она, в общем-то, уже морально готова: из-за прорванной трубы вздулся паркет, пострадала дорогостоящая мебель, передает женский журнал "Клео.ру".