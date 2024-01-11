Кто заменит Киркорова на телеэкранах: мнение музыкального критика

По словам Сергея Соседова, отличий в репертуаре современных исполнителей нет

Королю российской эстрады в последнее время приходится нелегко. Его вырезают из эфиров, его выступления отменяют, а теперь и вовсе заговорили о том, что поп-певца легко заменит любой его коллега по сцене.



Еще до проведения "голой вечеринки", вышедшей боком Филиппу Киркорову и его коллегам, присутствовавшим на ней, на него набросилась актриса Мария Шукшина, обвинив в пропаганде нетрадиционных ценностей. Политик Елена Драпеко, впрочем, возразила, что ничего подобного в композиции "Личное тело" не видит.

Участников вечеринки с дресс-кодом "без одежды" массово вырезали из телеэфиров, причем досталось даже тем, кто не был на тусовке, но имел неосторожность совместно с участником спеть. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что зрителю давно наплевать, кто выступает на сцене, потому что шоу на экране давно слились в одно и перестали отличаться друг от друга. Так что, считает критик, можно легко передавать репертуар любого артиста его коллеге и никто не заметит.

Подобное, считает Соседов, было нереально при прежней эстраде, когда на сцене выступали яркие, самобытные личности.

"Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару?" – заметил ведущий.



Его коллега, критик Павел Рудченко уверен, что волна, поднятая скандальной тусовкой, не продлится долго и уже к весне разговоры стихнут, а артисты, которых сейчас "отменили" везде, спокойно вернутся на свои места.

Ранее мы писали, что участь Киркорова постигла еще одну телезвезду.

