Взбешенная Бондарчук устроила истерику: "Помойка мыслей"

Модель задели за живое

Мало кто будет спорить с тем, что бывшая жена Федора Бондарчука Светлана в свои 55 лет выглядит просто восхитительно. Обычно женщины, разменявшие шестой десяток, редко могут похвастаться подтянутой фигурой, минимальным количеством морщин и неутомимой социальной активностью. Однако все же находятся злопыхатели, которым Светлана Бондарчук закатила форменную истерику.



Знаменитость крайне эмоционально отреагировала на критические замечания по поводу ее внешности. Как оказалось, несмотря на упорную работу над собой, которую Бондарчук ведет каждый день, некоторым результаты кажутся недостаточно хорошими. Так, в комментариях к фотографиям модели периодически появляются едкие заявления о том, что Бондарчук уже старовата, покрыта морщинами и выглядит не лучшим образом.



Сложно представить, на что рассчитывают хейтеры, учитывая возраст модели. Надо полагать, комментаторы привыкли любоваться отфотошопленными фотографиями и красивое, естественное взросление не вызывает у них уважение. Критические замечания не на шутку взбесили Светлану, которая жестко поставила ненавистников на место. Она подчеркнула, что критики вряд ли сами выглядят идеально, и предложила им сыпать гадостями на своей кухне, а не в комментариях к фотографиям модели.

"Это моя страница и я не позволю на ней распространяться таким отвратительным явлениям как эйджизм и хамство, и сделать из нее помойку мыслей глупых и невоспитанных людей", – написала Светлана.

К слову, недавно стало известно, что после слухов о разводе Федор Бондарчук решил отдать квартиру жене.

