"Пусть дерутся": Барановскую и Гордона втянули в скандал на "Мужском/Женском"

Выпуск не обошелся без происшествий

Новый выпуск "Мужского/Женского" завершился очередным скандалом с участием ведущих Александра Гордона и Юлии Барановской, которые повздорили с участниками. А за кулисами начались самые настоящие страсти.

На сей раз приглашенные гости принялись распекать друг друга. Одна присутствовавшая женщина заявила, что неоднократно одалживала другой мясные продукты – а та не утруждала себя возвращением долга. И тут у разбушевавшихся фурий мясной скандал перерос в разборки в стиле маленького Токио, когда одна принялась кидаться на другую.

Барановская попыталась усмирить гостей под страхом изгнания из студии. Тщетно: гостья, обезумев от ярости, продолжала срывать голос на оппонентке. В дело пришлось вмешаться охране, которая вывела дебоширку.

В ситуацию вмешался Гордон, громогласно призвавший всех к тишине. А затем принялся кричать на обеих смутьянок.

"Вон, обе!" – крикнул Александр, пообещав отказом от продолжения эфира.

Только после этого женщины пришли в себя и ушли за кулисы. Барановская обреченно изрекла, что те продолжили драку еще и за студией – а Александр, философски пожав плечами, сообщил, что с этим уже ничего не поделать.

"Пусть дерутся", – ответил Гордон.

А ранее мы рассказывали о запуске шоу, которое Гордон вел еще несколько лет назад.