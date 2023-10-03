Барановская намекнула на роман с известным продюсером: кто он

Барановская намекнула на роман с известным продюсером: кто он
Юлия Барановская. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press https://globallookpress.com
Юлия открыто призналась в любви к мужчине и опубликовала в соцсетях совместную фотографию

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская наконец рассекретила имя своего избранника. Не раз она намекала поклонникам о появлении в своей жизни мужчины, но каждый раз слухи оставались слухами.

Телеведущую "сводили" с Александром Гордоном, Григорием Лепсом и другими мелькавшими в ее жизни персонами. Но в конце концов оказалось, что сердце Барановской покорил знаменитый продюсер Артем Сорокин. По крайней мере, об этом можно судить, глядя на недавний пост в Сети.

После расставания с мужем Андреем Аршавиным Юлия погрузилась в работу и заботу о детях. Поклонники были почти уверены, что личная жизнь Барановской отсутствует и мужчины ее не интересуют. Впрочем, часть почитателей наоборот считали, что такое молчание говорит о присутствии избранника в жизни телеведущей.

Юлия Барановская. Соцсети

Поэтому, увидев на странице Юлии фотографию с Сорокиным, подписанную "я люблю тебя", многие сделали логичный вывод, что многолетние дружеские отношения переросли в романтические и пара теперь вместе.

Напомним, что Юлия Барановская не так давно побывала в отпуске, впечатлениями о котором поделилась на своей странице.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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