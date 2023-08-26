"Никакого желания нет": Барановская порассуждала об увольнении

"Никакого желания нет": Барановская порассуждала об увольнении
Юлия Барановская. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Отпуск у экс-супруги Аршавина выдался замечательный

Телеведущая Юлия Барановская порассуждала на тему летнего отпуска, сославшись на следующую статистику: треть россиян, с ее слов, совершенно не рады возвращаться к рабочей рутине и начинают думать о смене своей профессии. А любимый всеми отпуск у населения – двухнедельный.

Офисники, утверждает Барановская, чаще всего "выключаются" из своей деятельности. Сама Юлия на ситуацию не жалуется: прекрасно отдохнула во время отпуска с детьми. Порадовалась, что смогла славно провести с семьей эти замечательные дни.

"И все же, на работу я вернулась со свежими силами. Увольняться никакого желания нет, а новые всегда съемки приносят впечатления и разные, но всегда искренние чувства", – высказалась в социальных сетях экс-супруга Андрея Аршавина.

Однако нашлись в комментариях и те, кто увидел в откровениях ведущей тревожный знак – пользователи решили, что сама Юля может вдруг бросить работу на Первом канале. А кое-кто начал советовать звезде "наконец найти себе мужика".

Ранее телепрограмму "Мужское/Женское" резко раскритиковала телеведущая Маша Малиновская, заявив, что происходящее на шоу ни в коем случае нельзя экранизировать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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