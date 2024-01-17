Павел Воля ответил на обвинения в "оправдании насилия"

Шоумен в корне не согласен с теми, кто его обвиняет

Шоумен Павел Воля отреагировал на скандал, разразившийся после его шутки о сексе в общественном месте. После фразы "Засыпала где-то на перроне, а проснулась – и чух-чух-чух", многие принялись обвинять комика в "пропаганде насилия". Однако, утверждает Павел, многие просто оказались не способны оценить метафору и вырвали фразу из контекста.

Воля принялся иронизировать, заявив, что в современном мире можно и не прикладывать никаких усилий, чтобы артиста обвинили в "насилии и абьюзе". На деле же та самая шутка – про любовь и страсть.

"В насилии нет ничего смешного. А вот в любви очень даже", – высказался Воля.

Шоумен обвинил журналистов в глупом перепечатывании новости, где Воля "пошутил про изнасилование". Чтобы развеять все сомнения насчет сказанного, юморист порекомендовал посмотреть фрагмент из того самого концерта целиком – и убедиться, что ничто из сказанного явно не тянет на оправдание страшнейшего преступления.

Напомним, во время выступления на петербургском концерте Воля пошутил, что прекрасный пол может не беспокоиться за качество постельных утех – в отличие от мужчин, у дам, утверждает Павел, все получится в любом случае, даже при минимальном участии в процессе. В комментариях после этого многие посчитали, что таким образом Воля решил затравить шутку об изнасиловании.