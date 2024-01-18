Что Леонтьев натворил с лицом: фанаты перепуганы

Что Леонтьев натворил с лицом: фанаты перепуганы
Валерий Леонтьев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press /globallookpress.com
Поклонники в тревоге за состояние кумира

Валерий Леонтьев перенес очередные хирургические вмешательства – на сей раз скальпель врача коснулся глаз артиста. Проблема с веками беспокоила певца много лет.

Еще в нулевых исполнитель хита "Светофор" лег на операционный стол, чтобы провести пластику век. Однако американские врачи не справились и получилось осложнение: веки перестали смыкаться, из-за чего Леонтьев много лет спал с не до конца закрывающимися глазами. По этой причине он на гастролях требовал номер с плотными темными шторами.

Некоторое время назад окружение певца рассказало, что артист всерьез занялся своим здоровьем. Около полутора лет назад он обратился к врачам по поводу проблем с коленями, а потом дело дошло и до лица. В настоящее время серьезных проблем со здоровьем у Леонтьева нет – только специфические, свойственные возрасту хвори. Однако именно здоровьем отговаривается артист от мероприятий и съемок.

По словам хирурга Ивана Володченкова, корректирующие операции прошли лучше, чем те, последствия которых пришлось устранять. 

Ранее мы писали, что много лет живущий в Америке исполнитель хита "Дельтаплан" впервые за долгое время выступил на частном мероприятии в Дубае.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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