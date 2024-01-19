Cколько зашибает "шальная императрица" Аллегрова на богачах

Стал известен размер гонорара, который назначает заказчикам звезда

"Шальной императрице" Ирине Аллегровой исполнилось 72. Последние пару лет певица почти не выступает, теряя немалые суммы потенциальных гонораров, но ничего менять не намерена. Директор Аллегровой рассказал, сколько ныне исполнительница хита "Младший лейтенант" просит за свое выступление.

Затворнический образ жизни Аллегрова ведет с начала СВО. Организаторы выступлений говорят, что состоятельные поклонники ее творчества и сегодня готовы раскошелиться, чтобы певица исполнила их любимые хиты. Итак, сколько же зашибает "шальная императрица" на богатых поклонниках?

Концертный администратор Валерий Васильев подчеркнул, что сегодня Ирина Аллегрова готова выступить не менее чем за 10 миллионов рублей. Также он добавил, что несмотря на солидный ценник, артистка не принимает все предложения подряд, а тщательно отбирает приглашения и подробно изучает заказчика и условия. По его словам, будь у Аллегровой желание заработать, она могла бы иметь неплохие деньги.

"Спрос на нее огромный и сейчас. Причем, и на кассовые выступления, и на корпоративы", – заверил Васильев.



Директор рассказал, что предложения о гастролях певица отвергает категорически, да и на корпоративы соглашается нечасто. Концертный директор артистки считает, что она нарочно завысила ценник, чтобы ее не дергали по пустякам. И снизь она сумму, предложений был бы шквал. Видимо, говорит Васильев, это сознательный выбор артистки.

Напомним, последнее светское мероприятие, на котором была Аллегрова, это "Песня года". Участники концерта оторопели от ее шикарного вида. Актриса Анна Калашникова с восторгом описывала внешний вид и голос коллеги.



"Мы все скучаем по ее выступлениям. И очень надеемся, что она еще вернется на сцену. Такие большие артисты нам очень нужны", – заключила Калашникова.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила о том, что Ирина Аллегрова выживает на пенсию и денег на концертные наряды у нее нет.

