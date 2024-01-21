Шагает с большим трудом: что известно о состоянии 81-летнего Лещенко

Шагает с большим трудом: что известно о состоянии 81-летнего Лещенко
Лев Лещенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поговаривают, что артист перенес операцию

Лев Лещенко в последнее время рассказывал о своих недугах, хотя всю жизнь вел здоровый образ жизни. Никуда не делись пробежки с баскетболом и футболом, однако в последние месяцы что-то не заладилось.

По информации НТВ, у народного артиста возникли ощутимые проблемы со здоровьем. Воспалился коленный сустав, что сильно обеспокоило близкое окружение исполнителя.

Ныне Лещенко заметно прихрамывает на правую ногу – хотя, утверждают журналисты, и виду не подает, что каждый шаг дается ему с сильным трудом.

Впрочем, Лев Валерьянович же дал понять в интервью, что хирурги провели ему операцию по эндопротезированию, дабы избавить пациента от болевых ощущений и вернуть подвижность. Сам 81-летний исполнитель уже воспринимает судьбу с философским подходом. Понимает, что человек к концу жизни может порядком поизносить свои суставы – а потому можно, если есть возможность, "поменять суставы".

Впрочем, певец обращается к медикам, если отсутствуют альтернативы. Пару лет назад он тяжело перенес коронавирус, пережив четыре сердечных приступа. Кстати, певца обвиняли в том, что тот одним из первых завез ковид в Россию.

Фоторепортаж
Лещенко обеспокоил поклонников внешним видом
Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com
Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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