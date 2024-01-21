Заслуженный сатирик в пух и прах разнес молодого коллегу

78-летний артист Геннадий Хазанов впервые за долгое время решил появиться на публике. В разговоре с ведущим он коснулся творчества молодых артистов и честно признался, что не в восторге от творчества нынешних сатириков.

В качестве исключения Хазанов назвал Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна, который, по его словам, мог вырасти в куда более крутого юмориста, но не оказалось под рукой наставника класса Георгия Данелии или Эльдара Рязанова. Неплохо отозвался народный артист и о работе Гарика Мартиросяна, охарактеризовав его "точным, остроумным и изысканным".

А вот то, что делает бывший партнер Мартиросяна по сцене, Хазанову не понравилось от слова совсем. Геннадий Хазанов врезал пощечину охамевшему Павлу Воле, сказав, что тот просто завидует бывшему напарнику, но не может допрыгнуть до той ступеньки успеха, на которой стоит Гарик, и пытается использовать "костыли" вроде мата. Однако это вряд ли помогает.

Напомним, волна критики в адрес мужа Ляйсан Утяшевой в последнее время все выше, но самому Воле пока это безразлично. Он уверен, что имеет место простая зависть к нему, ведущему развлекательную программу в удачное время и на одном из главных каналов.

Ранее мы писали, что Павлу Воле грозит "отмена" за шутку про изнасилование.

