С треском уволенный из НТВ Соседов заговорил о скором возращении

Шоумен порассуждал о своей карьере и ее превратностях

Известный музыкальный критик Сергей Соседов, которого совсем недавно уволили из телеканала НТВ, обнадежил поклонников: журналист пообещал, что зрители еще его увидеть в телешоу и интернет-передачах. Теперь Соседов рассматривает для себя наиболее выгодные предложения – и такие имеются.

Впрочем, никаких деталей Сергей раскрывать не стал. Лишь сообщил, что слушатели его еще смогут увидеть и услышать и на телевидении, и на ТВ.

"И не раз, – добавил телеведущий.

Критик указал, что съемочный процесс – чрезвычайно энергозатратная работа. Тем не менее, Сергей уверен, что сил и здоровья для участия в новых проектах ему хватит. Выступление перед публикой под софитами, программа, исполнение и ведение – огромный эмоциональный расход. Без полноценной отдачи тут не справиться.

"После съемок "За гранью" я потом целый день отсыпался, у меня не было сил, – высказался журналист.



Ранее мы рассказывали, как публика восприняла решение руководства НТВ сменить ведущего "За гранью".