"Без него нет человечности": зрители требуют вернуть изгнанного из НТВ Соседова

"Без него нет человечности": зрители требуют вернуть изгнанного из НТВ Соседова
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Новым телеведущим "За гранью" многие недовольны

В середине января на НТВ вышли первые выпуски "За гранью", которое ныне ведет сменивший Сергея Соседова Тимур Еремеев. Зрители, кажется, до сих пор не могут свыкнуться с мыслью о потере кумира, которого решили изгнать из НТВ. Соседов вел программу не один год. 

Телебоссы канала решили сделать ставку на рейтинг. Однако пока что далеко не все в восторге от замены Соседова.

"Верните нам Соседова немедленно. Такого честного, порядочного, умного... Какое нам дело до его личной жизни. Всегда смотрела передачу за гранью. А теперь принципиально без его участия не буду смотреть", "Я тоже считаю, что Соседов справедливый человек, и он на своем месте, не следует его убирать с программы", "Без Соседова эта передача потеряла человечность", – пишут недовольные пользователи в социальных сетях.

Многие, к тому же, решили, что Тимур отличается от Соседова суховатостью – мол, заучил текст и выговорил. А зрителям важно видеть причастность телеведущего к происходящему, как это было, на их взгляд, при Сергее.

Ранее мы рассказывали, как Соседов отреагировал на решение руководства сменить его на другого телеведущего.

Источник: Cоцсети ✓ Надежный источник
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