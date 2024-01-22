Известна дата начала Третьей мировой войны: все случится в этот день

Известна дата начала Третьей мировой войны: все случится в этот день
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Популярный целитель сделал очередной прогноз на будущее человечества

Один из самых знаменитых целителей России Валерий Кустов не раз делал предсказания на будущее, несмотря на то, что прежде всего он занимается лечением. Вот и сейчас он выдал пророчество по поводу начала нового глобального мирового конфликта.

Не первый месяц Сеть будоражат дискуссии на тему начавшихся на Ближнем Востоке военных конфликтов – предвестников скорого прихода крупнейшей войны на планете. Интернет-издания пылают тревожными прогнозами и предупреждениями скорой беды. Однако Кустов не поддерживает накала страстей и заверяет, что в ближайшее время Третья мировая не начнется.

Это событие экстрасенс предсказывает в 2275 году. Наша страна, по словам эзотерика, к тому моменту станет очень сильной и сможет защитить себя в этом конфликте.
Валерий Кустов не собирает информацию из цифр или от звезд, он ощущает будущее энергетически. Прогноз про войну к нему пришел в форме картинки с цифрами.

"Они приходят сверху", – подчеркнул Кустов.

Напомним, один из легендарных экстрасенсов страны Алексей Савин назвал Кустова "целителем №1 в мире" и добавил, что до конца его дар еще никто не понял.

Ранее мы предлагали прогноз на текущий год, сделанный силами искусственного интеллекта. Он предсказывает чипы в теле и медицину по ДНК.

Источник: Программа "Малахов" ✓ Надежный источник
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