"Меня убрали": уволенный Соседов рассказал о "подковерной борьбе" на НТВ

"Меня убрали": уволенный Соседов рассказал о "подковерной борьбе" на НТВ
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Журналист ничего не мог поделать с закулисными интригами на канале

Публика до сих пор просит руководство НТВ вернуть на передачу "За гранью" в качестве телеведущего Сергея Соседова, который был неожиданного уволен без всяких объяснений причин еще в конце прошлого года. Заменой эмоциональному шоумену стал артист Тимур Еремеев. А уволенный журналист может лишь предполагать, что стало причиной стремительного желания попрощаться с ним на канале.

С поставленной задачей Соседов справлялся на "ура". Телебоссы изначально требовали от него серьезного ток-шоу, с драматизмом, накалом страстей и слезливыми страданиями персон. Проблем с неискренностью у того не возникало: телеведущий, обладая неслабой эмпатией, всегда сопереживал героям сюжетов – плакал, смеялся, кричал вместе с остальными. За это и полюбился зрителям.

Увольнение оказалось неожиданностью даже для продакшн-команды, которая является исполнителем перед НТВ, выступившим в качестве заказчика программы. В детали Соседова, который успел отлично сработаться с продакшном, никто не посвятил. Лишь поставили перед фактом: уволен.

А ведь за все годы Соседов ни разу не опаздывал ни на съемки, ни на грим. В истории с его увольнением больше догадок, а вот правды, кажется, не узнать никогда. Не исключено, что руководству не хватило новых лиц. Телевидение – крайне закрытое сообщество, которое никогда не выдает своих тайн. 

"Идет подковерная борьба и залетают головы из-под ковра иногда. Меня так вот убрали. Безусловно, есть влиятельные люди, которые всем этим управляют", – высказался Сергей.

Ранее экс-ведущий "За гранью" рассказал, что его ждет после увольнения с НТВ.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
По теме

Отмененный Кортнев принял решение покинуть Россию

Стало известно, куда отправится артист

Россияне снова штурмуют грузинскую границу

Количество машин на границе России и Грузии снова возросло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей