"Меня убрали": уволенный Соседов рассказал о "подковерной борьбе" на НТВ

Журналист ничего не мог поделать с закулисными интригами на канале

Публика до сих пор просит руководство НТВ вернуть на передачу "За гранью" в качестве телеведущего Сергея Соседова, который был неожиданного уволен без всяких объяснений причин еще в конце прошлого года. Заменой эмоциональному шоумену стал артист Тимур Еремеев. А уволенный журналист может лишь предполагать, что стало причиной стремительного желания попрощаться с ним на канале.

С поставленной задачей Соседов справлялся на "ура". Телебоссы изначально требовали от него серьезного ток-шоу, с драматизмом, накалом страстей и слезливыми страданиями персон. Проблем с неискренностью у того не возникало: телеведущий, обладая неслабой эмпатией, всегда сопереживал героям сюжетов – плакал, смеялся, кричал вместе с остальными. За это и полюбился зрителям.

Увольнение оказалось неожиданностью даже для продакшн-команды, которая является исполнителем перед НТВ, выступившим в качестве заказчика программы. В детали Соседова, который успел отлично сработаться с продакшном, никто не посвятил. Лишь поставили перед фактом: уволен.

А ведь за все годы Соседов ни разу не опаздывал ни на съемки, ни на грим. В истории с его увольнением больше догадок, а вот правды, кажется, не узнать никогда. Не исключено, что руководству не хватило новых лиц. Телевидение – крайне закрытое сообщество, которое никогда не выдает своих тайн.

"Идет подковерная борьба и залетают головы из-под ковра иногда. Меня так вот убрали. Безусловно, есть влиятельные люди, которые всем этим управляют", – высказался Сергей.

Ранее экс-ведущий "За гранью" рассказал, что его ждет после увольнения с НТВ.