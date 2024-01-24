"Говорящая голова": уволенный Соседов высмеял нового ведущего "За гранью"

"Говорящая голова": уволенный Соседов высмеял нового ведущего "За гранью"
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Журналист считает, что у его преемника на НТВ нет шансов

Резко уволенного с НТВ Сергея Соседова заменил в кресле телеведущего "За гранью" Тимур Еремеев. У прежнего ведущего программы, полюбившемуся многим зрителям, спрашивают, когда тот вернется на передачу – армия поклонников недовольна такими заменами.

Такой эмоциональной феерии, как раньше, уверяет Сергей, на программе уже не будет. Тимур – человек весьма флегматичный и уравновешенный. И безэмоциональный ведущий, который не сможет выдать страсть так же искренне, аудитории быстро наскучит, считают поклонники Соседова.

"Говорящая голова", – заявил Сергей.

Пока что, впрочем, оценить рейтинг Еремеева не представляется возможным. Однако Соседов уверен, что программа "За гранью" с таким успехом скатится и останется без просмотров. Телебоссы однажды закроют ток-шоу, если не увидят успеха.

"Поживем-увидим, но я уже смотрю дальше", – высказался Соседов.

Впрочем, возвращаться в проект журналист уже не горит желанием. Пути назад уже нет и не предвидится – значит, нужно идти дальше. Да и наивно надеяться, что руководство НТВ вдруг решит явиться к своему бывшему сотруднику с повинной. Пока Соседов рассматривает предложения, которых хватает с лихвой. 

Ранее Соседов назвал одну из вероятных причин своего увольнения.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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