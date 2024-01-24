Лужина рассказала, как устроили травлю на Высоцкого

Актриса рассказала, что порой участие Владимира Семеновича в картине приходилось выбивать с боем

Лариса Лужина, народная артистка РСФСР, познакомилась с Владимиром Высоцким на съемках картины"Вертикаль" об альпинистах. Любимица кинозрителей также стала героиней песни барда "Она была в Париже" примерно в то же время. По словам актрисы, Высоцкому в то время приходилось нелегко.

Его откровенно травили и запрещали везде. Собственно, и в "Вертикали" снимать артиста тоже не хотели из-за многочисленных табу, и руководство было против.



"Высоцкий нам не нужен. Это головная боль", – привела слова директора Лужина.

В конце концов кандидатуру звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" взяли благодаря титаническим усилиям Станислава Говорухина. Однако чиновники потребовали, чтобы песен Высоцкого в картине не звучало. Лужина же считает, что без них не было бы успеха у фильма, потому что сама по себе лента слабая и популярность ей придали именно яркие, талантливые песни, написанные и исполненные Высоцким.

Напомним, Лариса Лужина заняла пост председателя попечительского совета Международного кинофестиваля "Антарес". Фестиваль, который состоится в июне в Сочи, посвящен охране труда и безопасности. Актриса уверена, что охрана труда – важный элемент любой деятельности. Она рассказала, что во время съемок той же "Вертикали" группа много раз рисковала жизнью, потому что снимали в горах и никакой техники безопасности никто не знал. А опасных моментов в съемочном процессе было немало – чего стоит только разбившийся вертолет и 30-метровая трещина. Актеры и операторы не думали о том, что могут пострадать и даже остаться инвалидами.



"Очень хорошо, что об этом задумались", – уверена Лужина.



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