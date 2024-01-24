Арбенина выступит с "Ночными снайперами" в Приморье после угрозы отмены концерта

Власти региона решили не отменять концерт, не найдя в репертуаре группы нарушений

Намеченный на конец февраля концерт группы "Ночные снайперы" состоится, так как его согласовали с Минюстом Российской Федерации. Однако риск отмены был до последнего.

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина за последние два года неоднократно оказывалась в центре скандалов после своего выступления российской спецоперации. Спустя время концерты артистки стали массово отменять. После этого певица поменяла мнение и однозначно поддержала СВО, встретившись с женами военных и даже спев с одной из них на сцене. Тем не менее, некоторые общественные деятели по-прежнему требовали наказания артистки и даже лишения ее гражданства.

Недавно в телеграм-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из подписчиков попросил не допускать выступления Арбениной. Однако депутат парировал, что иноагентом лидер группы не является и в репертуаре нет ничего, что нарушало бы законы цензуры. Тем не менее, билеты на концерт еще недавно не продавали, и возможность их купить появилась только на днях.

Напомним, в октябре прошлого года приезд певицы в Йошкар-Олу сорвали общественники. Сама Диана Арбенина практически не комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг ее творчества и отмены гастролей и концертов. Певица утверждает, что главное для нее – возможность дарить людям творчество.

Ранее мы писали, что Арбенина устроила скандал во Внуково из-за грамматической ошибки на баннере.

