Нетребко не научила сына русскому: беглая певица разговаривает с наследником на английском

Нетребко не научила сына русскому: беглая певица разговаривает с наследником на английском
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press /globallookpress.com
Пользователи осудили артистку за свинское отношение к родному языку

Анна Нетребко получила австрийское гражданство в 2006 году – к тому времени она уже давно жила за границей.
Бурный роман с уругвайцем Эрвином Шроттом подарил певице сына, которого отец воспитывать не стал, потому что у ребенка диагностировали аутизм. Нетребко живет в Нью-Йорке, который давно стал ей родным. Там же она воспитывает сына.

Несмотря на прогнозы медиков, певица подобрала грамотную терапию и привила ребенку навыки поведения и социального общения. Тьяго сегодня 15 и внешне он похож на обычного подростка. Недавно они с матерью посетили Музей Пикассо в столице Франции. Оперная дива похвасталась, что это любимый художник сына.

Однако вместо волны теплых слов в адрес развитого мальчика она нарвалась на волну хейта и возмущения: подписчикам не понравилось, что мать разговаривает с сыном на английском. Нетребко не научила сына русскому: беглая певица разговаривает с наследником на языке Шекспира.

Злых комментариев набралось немало: артистку упрекали в том, что она отказалась от Родины задолго до начала боевых действий на Украине и давно знала, что никогда не вернется в Россию.

Ранее мы писали, что Анна Нетребко высокомерно унизила россиян жесткой насмешкой над любимым новогодним фильмом бывших сограждан "Ирония судьбы": заявила, что не пошла на поводу у стереотипов и не стала смотреть кино.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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