Юрий Лоза врезал охамевшей Вайкуле за наезд на Паулса

Юрий Лоза врезал охамевшей Вайкуле за наезд на Паулса
Юрий Лоза. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press /globallookpress.com
Автор и исполнитель возмутился, услышав обвинения знаменитого композитора в плагиате

Лайма Вайкуле в последние годы заделалась ярым критиков россиян. Не одно интервью бывшей звезды советской эстрады искрит от злобы и ненависти в адрес России. Однако досталось от злоязыкой артистки и "своим". В частности, Вайкуле оговорила в Раймонда Паулса, заявив, что он не придумал ни одной мелодии, а просто переделывал западные хиты.

Автор любимых многими композиций "Вернисаж", "Еще не вечер", "Чарли" и других, по мнению Вайкуле, пользовался тем, что зарубежные радиостанции в СССР мало кому были доступны. Впрочем, досталось не только Паулсу – певица прошлась по всем музыкантам Прибалтики. Она заявила, что музыканты любили все западное и писали латышские тексты на английские мелодии.

Подобная наглость возмутила многих. В ярости был соавтор Паулс, поэт Илья Резник, рассержен и композитор Юрий Лоза. Он называл наглую Вайкуле "барной певичкой", не имеющей права рассуждать о тех, кто что-то создал.

"Если бы Вайкуле не спела песню Паулса, ее спел бы кто-то другой", – подчеркнул исполнитель хита "Плот".

По словам композитора, хиты Паулса бессмертны и прекрасно споет любой мало-мальски талантливый артист. А Вайкуле лучше бы "притихнуть" – с тех пор как для нее перестал писать Паулс, она не спела ничего интересного. Сам же Паулс признался, что не относится серьезно ни к Вайкуле, ни к ее словам.

Ранее мы писали, что Юрий Лоза готов выступить на одной сцене с Ярославом Дроновым.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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